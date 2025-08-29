weather regenschauer
  Vor dem Bundesliga-Start: „Ich bin mutiger geworden": Wildcats-Trainerin Ines Seidler spricht im Interview über Träume, Sprachbarrieren und TikTok

Nach dem Aufstieg mit den Wildcats trainiert Ines Seidler zum ersten Mal in der Handball-Bundesliga. Warum sie mit einem ehrgeizigen Ziel startet, verrät sie im Interview. 

Von Tobias Große 29.08.2025, 18:00
Ines Seidler feiert am Sonntag ihr Debüt als Bundesliga-Trainer.
Ines Seidler feiert am Sonntag ihr Debüt als Bundesliga-Trainer. (Foto: Objektfoto)

Halle/MZ - Seit wann sie das alles schon macht? Ines Seidler hat keine Ahnung. Irgendwann Mitte, Ende der 1990er Jahre hat die heute 62-Jährige begonnen, als Handballtrainerin zu arbeiten. „Wann genau, weiß ich nicht mehr“, sagt Seilder, die jetzt noch einmal Neuland in ihrer erfolgreichen Trainerinnenkarriere betreten wird. Mit Union Halle-Neustadt, dem Klub, für den sie einst selbst gespielt hat, startet sie in die Bundesliga.