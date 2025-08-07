Tausende haben das ausverkaufte Konzert von Bryan Adams außerhalb der Umzäunung genossen. Wer sich alles auf der Peißnitz trifft und was die Vorteile des halleschen Open-Air-Trends sind.

Wie Tausende Fans auf der Peißnitz ihr Idol auch ohne Konzertticket feiern

Genießen auch ohne Ticket das Konzert von Bryan Adams auf der Peißnitz: Tausende Zaungäste erleben Livemusik entspannt im Sitzen.

Halle (Saale)/MZ. - Tausende zieht es an diesem lauschigen Abend auf die Peißnitzinsel. Von überall her kommen sie in Scharen, bepackt mit Regenjacken, Schirmen, Decken und Klappstühlen. Grüppchen aus jungen Leuten, älteren Herrschaften, ja ganze Hausgemeinschaften oder Freundeskreise strömen, viele davon Bollerwagen voller Camping-Equipment ziehend, von der Ziegelwiese über die Peißnitzbrücke in Richtung Freilichtbühne. Dort wird in einer guten Stunde Bryan Adams, der auf seiner „Roll with the Punches Tour 2025“ auch in Halle Station macht, stehen.