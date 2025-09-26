weather spruehregen
  4. Soziales in Halle: Wie „Schutzengel“ in Halle Gutes für Kinder tun

Soziales in Halle Wie „Schutzengel“ in Halle Gutes für Kinder tun

Der Verein „Ein Schutzengel für Kinder“ unterstützt in Halle benachteiligte Kinder. Das ist nicht nur für den Nachwuchs bereichernd. Wer bei den „Schutzengeln“ mitmachen kann.

Von Annette Herold-Stolze 26.09.2025, 14:00
Porträt: Deliar hat im Kunstprojekt „Das wunderbare Bilderkaleidoskop“ sich selbst dargestellt.
Halle (Saale)/MZ. - So wütend wie auf seinem Selbstporträt wirkt Deliar in natura überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: Der Drittklässler präsentiert mit Stolz sein Werk, das nun mit vielen anderen zum „Wunderbaren Bilderkaleidoskop“ gehört.