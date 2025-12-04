Die Berufsfachschule WBS Halle ist dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ beigetreten. Die Patenschaft übernehmen die Basketballerinnen der Gisa Lions. Was den Schülern vor dem Beitritt in das Netzwerk besonders wichtig war.

Wie die WBS Schule Halle mit den Syntainics MBC mehr als nur symbolisch gegen Rassismus angehen will

Die WBS Schulen sind dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ beigetreten.

Halle (Saale)/MZ. - „Für uns ist das nicht nur ein Schild, sondern ein Auftrag“, kündigt Schulleiterin Christiane Töpfer der WBS Schulen Halle an. Seit dieser Woche ziert das schwarz-silberne Schild des Netzwerks „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ die Berufsfachschule in der Franckestraße.