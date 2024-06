Aus Richtung Südwesten ziehen am Freitag schwere Gewitter durch Sachsen-Anhalt. Über die Warnapp Katwarn wird auch in Halle vor Blitzschlag gewarnt.

Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am Freitagnachmittag in Halle

Im Sommer kann es zu Gewittern kommen, in Halle wird für Freitagnachmittag vor Gewittern gewarnt.

Halle (Saale)/MZ. - Im Stadtgebiet Halle (Saale) wird an diesem Freitagnachmittag vor schwerem Gewitter mit Starkregen, Hagel und Blitzschlag gewarnt. Die Warnung in Halle gilt bis circa 14.45 Uhr, auch für andere Gebiete in Sachsen-Anhalt gibt es eine Warnmeldung, sogar vor Tornados wird gewarnt. Laut der Warnapp Katwarn bestünde durch Blitzschlag Gefahr für Leib und Leben, im Freien sollte die Wetterlage beobachtet werden und gegebenfalls Schutz gesucht werden. Laut des Deutschen Wetterdienstes startet der Tag zunächst bewölkt, ab dem Mittag zieht von Südwesten schauerartiger Regen über das Land.