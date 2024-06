Am Freitag könnte es in Teilen von Sachsen-Anhalt erneut ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter, Sturmböen und Torndados. Welche Gebiete betroffen sind.

Unwetter-Gefahr: Warnung vor schwerem Gewitter und Tornados in Sachsen-Anhalt am Freitag

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor Unwetter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale) – Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen am Freitag erneut mit Unwetter rechnen. Laut des Deutschen Wetterdienstes startet der Tag zunächst bewölkt, ab dem Mittag zieht von Südwesten schauerartiger Regen über das Land.

Vor allem am Nachmittag können örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auftreten. In diesen Teilen droht Gefahr.

Unwetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter und Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst hat bereits am Donnerstag eine Vorabwarnung vor Unwetter durch schweres Gewitter für folgende Regionen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht:

Teile des Salzlandkreises

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Dessau-Roßlau

Kreis Wittenberg

Teile des Kreises Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Halle (Saale)

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell von Freitag, 21. Juni, 11 Uhr bis 21 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung ausgeweitet oder verlängert wird.

Laut DWD handelt es sich um eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial. Menschen in den betroffenen Gebieten wird empfohlen, rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu treffen.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Freitag

Am Freitagvormittag bleibt es laut DWD wolkig, aber meist niederschlagsfrei. Ab den Mittagsstunden ziehen von Westen und Südwesten einzelne, schwere Gewitter auf. Dabei muss mit Hagel zwischen drei und fünf Zentimeter und schweren Sturm- bis Orkanböen gerechnet werden, die Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 100 km/h erreichen können.

Mitunter kann auch heftiger Starkregen mit Mengen bis 40 l/qm in kurzer Zeit auftreten. Lokal seien einzelne, kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen. Vor allem östlich in einer Linie zwischen dem Mansfelder Land und Wittenberg drohe massive Gefahr.

In den späten Nachmittagsstunden nehme die Unwettergefahr von Westen her deutlich ab, wobei am Abend erneute Gewitter drohen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 27 Grad.

In der Nacht zu Samstag gibt es laut DWD zunächst noch einzelne Schauer und Gewitter. Später lockern diese bei Tiefstwerten um bis zu elf Grad größtenteils auf. Der Samstag wird freundlicher und überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei zu 24 Grad.