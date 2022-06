Werstoffhof in Halle nach Großbrand wieder geöffnet

Am Dienstag hatte ein Feuer auf dem Gelände der Stadtwirtschaft über Stunden Einsatzkräfte und Mitarbeiter der HWS in Atem gehalten. Jetzt geht es ans Aufräumen.

Mit schwerer Technik wurde am Mittwoch am Brandherd aufgeräumt. Der Wertstoffhof ist wieder geöffnet.

Halle (Saale)/MZ - Einen Tag nach dem Großbrand auf dem Wertstoffhof der Halleschen Stadtwirtschaft (HWS) hat der Betriebshof in der Äußeren Hordorfer Straße wieder geöffnet. „Wir können den Bürgern alle Leistungen anbieten“, sagte HWS-Geschäftsführer Jörg Schulze der MZ. Unterdessen werde am Brandort aufgeräumt. Radlader bringen die Überreste - zumeist Sperrmüll und Altpapier - in eine der freien Lagerboxen.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen. Gegen 18 Uhr hatten sie die Lage unter Kontrolle. Foto: Dirk Skrzypczak

Der direkte Brandort mit den Überresten des Radladers, der Feuer gefangen und dadurch den Brand ausgelöst hatte, ist abgesperrt. Nach Angaben der Polizei werden Ermittler dort nach Spuren suchen, sobald das Material abgekühlt sei. Durch die enorme Hitze waren Fenster einer benachbarten Halle geplatzt. Zur Schadenshöhe könne man noch keine Angaben machen, so die Polizei am Mittwoch.