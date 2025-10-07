Straftaten am Maritim-Hotel Weniger Verbrechen - ist der Riebeckplatz in Halle jetzt wirklich sicherer?
Der Riebeckplatz und sein Umfeld zählen zu den gefährlichsten Ecken in Halle. Die Polizei erzielt zwar Erfolge. Der Politiker Andreas Silbersack sagt aber: „Das lässt mich nicht ruhig schlafen.“
Aktualisiert: 09.10.2025, 11:31
Halle (Saale)/MZ. - Ist es der Durchbruch? Seit Jahren Jahr geht die Polizei massiv gegen Kriminelle am und rund um den Riebeckplatz vor. Er ist mit dem Maritim-Umfeld ein Kriminalitätsschwerpunkt und war Halles Drogenumschlagplatz Nummer eins. Jetzt zeigen Zahlen: Die Verbrechensrate sinkt. Doch Halles Landtagsabgeordneter Andreas Silbersack (FDP) sieht keinen Grund zur Entspannung.