Der Riebeckplatz und sein Umfeld zählen zu den gefährlichsten Ecken in Halle. Die Polizei erzielt zwar Erfolge. Der Politiker Andreas Silbersack sagt aber: „Das lässt mich nicht ruhig schlafen.“

Weniger Verbrechen - ist der Riebeckplatz in Halle jetzt wirklich sicherer?

Hier traut man sich nachts kaum durch: Der Fußgängertunnel zwischen HWG Hochhaus und Riebeckplatz.

Halle (Saale)/MZ. - Ist es der Durchbruch? Seit Jahren Jahr geht die Polizei massiv gegen Kriminelle am und rund um den Riebeckplatz vor. Er ist mit dem Maritim-Umfeld ein Kriminalitätsschwerpunkt und war Halles Drogenumschlagplatz Nummer eins. Jetzt zeigen Zahlen: Die Verbrechensrate sinkt. Doch Halles Landtagsabgeordneter Andreas Silbersack (FDP) sieht keinen Grund zur Entspannung.