Die Architektur steht fest, der Inhalt scheint noch ungewiss. Der Stadtplaner Harald Kegler hat Ideen, was das Haus am Riebeckplatz bieten könnte. Ein Gastbeitrag.

Noch ein Modell: So wird das Zukunftszentrum in Halle aussehen. Es soll am Riebeckplatz entstehen.

Halle (Saale)/MZ. - Zwei Jahre ist es her, seit die Entscheidung für den Standort des Zukunftszentrums für Halle fiel. Die Architektur des Gebäudes wurde bestimmt. Doch nun stellte sich verstärkt die Frage, welchem Zweck dient diese Institution: Was soll in dem großen Bauwerk am Riebeckplatz stattfinden? Was haben die Stadt Halle und die Region davon? Natürlich gibt es seitens der Bundesregierung nachlesbare, doch vage Vorstellungen, und vor allem spiegeln sie kaum den Bezug zu Halle und der Region wider. Zudem war ein ausdrücklicher Bonus für die Auswahl Halles, dass die Region aktiv als Teil der Bewerbung einbezogen worden war, insbesondere der „privilegierte Partner Lutherstadt Wittenberg“.