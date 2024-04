In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zahlreiche Weinreben in Höhnstedt erfroren. Für die Winzer ein Schock. Das hat Folgen für die Ernte und das Weinangebot im kommenden Jahr.

Weinreben in Höhnstedt sind in Gefahr

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Höhnstedt/MZ - Minus sechs Grad haben gereicht, um die Weinbauern in der Saale-Unstrut Region in eine Art Schockzustand zu versetzen – so auch in Höhnstedt, wie Winzer Christian Lindner am eigenen Leib erfahren musste.