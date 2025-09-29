Das bekannte Unternehmen wird seinen zweiten Laden in Halle eröffnen. Warum das Reileck als Standort ausgewählt wurde und was Kunden erwartet.

Halle (Saale)/MZ. - Wer es sich leicht machen will, kann Wein über die Homepage von Jaques Wein-Depot bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Doch offensichtlich hält das bekannte Unternehmen auch weiterhin am klassischen Vor-Ort-Geschäft fest. Denn am Reileck, zwischen Dönerladen und Kneipe, wird im Herbst eine neue Filiale von Jacques Wein-Depot eröffnen. Es ist die zweite in Halle.