Weihnachtsmarkt und Winterzauber Glühweinduft und Lichterglanz: Weihnachtsmarkt in Halle wird eröffnet

Mit dem Anschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung an der Coloradotanne vor dem Ratshof fällt der Startschuss fürs Weihnachtsmarktvergnügen in Halle. Was die Besucher erwartet.