Ein beliebter Weihnachtsmarkt in Heide-Süd steht vor dem Aus. Neue Sicherheitsauflagen der Stadt Halle bedrohen das Fest. Kann Veranstalter Thomas Hiller ihn noch retten?

Weihnachtsmarkt in Heide-Süd vor dem Aus? Stadt Halle fordert plötzlich Sicherheitskonzept

Thomas Hiller auf dem Heinrich-Lammasch-Platz in Heide-Süd. Sein Weihnachtsmarkt steht wegen der hohen Sicherheitsanforderungen auf der Kippe. Er braucht ein umfassendes Sicherheitskonzept.

Halle (Saale)/MZ. - Der beliebte kleine Weihnachtsmarkt in Heide-Süd steht überraschend vor dem Aus. Veranstalter Thomas Hiller, der den Markt seit fünf Jahren organisiert, wurde in dieser Woche von einer neuen Forderung der Stadt Halle überrascht.