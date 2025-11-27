Weihnachtsmärkte in Halle Weihnachtsmarkt in Heide-Süd vor dem Aus? Stadt Halle fordert plötzlich Sicherheitskonzept
Ein beliebter Weihnachtsmarkt in Heide-Süd steht vor dem Aus. Neue Sicherheitsauflagen der Stadt Halle bedrohen das Fest. Kann Veranstalter Thomas Hiller ihn noch retten?
27.11.2025, 06:03
Halle (Saale)/MZ. - Der beliebte kleine Weihnachtsmarkt in Heide-Süd steht überraschend vor dem Aus. Veranstalter Thomas Hiller, der den Markt seit fünf Jahren organisiert, wurde in dieser Woche von einer neuen Forderung der Stadt Halle überrascht.