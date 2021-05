Wegen Vandalismus: Havag versetzt Fahrkartenautomaten

Unbekannte haben in diesem Jahr sieben stationäre Fahrkartenautomaten unter anderem in Kröllwitz, in Büschdorf, am Gimritzer Damm und auf der Silberhöhe gesprengt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, werden nun zwei Automaten versetzt. Zudem werden die Geräte täglich geleert.

„Weil für die jetzige Automatenserie kein Ersatz mehr vorrätig ist und der Hersteller diese auch nicht mehr produziert, haben wir außerdem umsatzschwache und wenig beanspruchte Automaten an stark frequentierte Orte umgesetzt“, sagt Havag-Vertriebsleiter Alexander Jentzsch.

Wo es wieder Fahrkartenautomaten der Havag gibt

So stehe den Fahrgästen in Kröllwitz wieder ein Automat zur Verfügung. Er wurde aus der Südstadt umgesetzt, um an der Park & Ride-Endstelle für die Fahrgäste wieder eine Verkaufsmöglichkeit zu schaffen. Wegen der Umbauarbeiten in der Südstadt werde der Automat dort kaum genutzt.

Weiterhin wurde in Büschdorf wieder ein Automat aufgestellt. Hier wurde der umsatzschwache Automat aus der Grenzstraße genutzt. Die Fahrgäste können als Alternative auch an der Esso Tankstelle in der Delitzscher Straße Fahrkarten kaufen. Für die Silberhöhe konnte noch kein Ersatzautomat beschafft werden. (mz)