Er stand auch am KZ: Aufregung um Schriftzug am Landgericht am Hansering

Halle (Saale)/MZ - Am Rande des Prozesses gegen den AfD-Politiker Björn Höcke im Justizzentrum an der Thüringer Straße kommt nun das Landgericht Halle am Hansering selbst in die Schlagzeilen. Grund ist der Spruch „Jedem das Seine“, der in die Fassade des Gerichtsgebäudes eingemeißelt ist. Ab 1937 hatten die Nazis den Spruch missbraucht und am Eingangstor zum KZ Buchenwald anbringen lassen.