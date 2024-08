In Holleben hat sich ein Verein gegründet, der die Mühlentechnik wieder instandsetzen will. Doch damit nicht genug, denn bald könnte im Saalekreis Mehl gemahlen sowie Hochzeiten gefeiert werden.

Holleben/MZ. - Räder, Wellen, trichterförmige Metallteile, Holzbalken und viele andere für den Laien nicht gleich identifizierbare Einzelteile liegen in einem Gebäudeteil der einstigen Hollebener Wassermühle, der direkt an den Bau grenzt, durch den der Mühlbach fließt und in dem sich einst die Mühlräder drehten. All die Teile würden benötigt, um die alte Mühlentechnik nachzubauen und sie in Betrieb zu setzen, sagt Dirk Jangel, Mitglied des „Mühlenvereins Holleben und Umgebung“. Sein Sohn Max Jangel ist der Vereinsvorsitzende. „Irgendwann einmal wollen wir hier auch Mehl mahlen und auch Bier brauen können.“ Auch öffentliche Führungen will man zu bestimmten Anlässen anbieten.