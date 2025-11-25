Der WAZV plant einige Großinvestitionen. Schwerpunkt ist dabei die Stadt Landsberg. Dort sind so manche Ortsvertreter aber auch verärgert über den Zweckverband.

Wasser- und Abwasserzweckverband: Deshalb müssen Kunden im Saalekreis mehr zahlen

Der WAZV will sich für die Zukunft rüsten.

Landsberg/MZ. - Viele Einwohner im Verbandsgebiet fühlten sich allerdings überrumpelt, als der Wasser- und Abwasserzweckverbandes Saalkreis (WAZV) schon im Mai die Gebühren für Trink-, Schmutz-, und Niederschlagswasser deutlich erhöht hat - zumal diese Erhöhung rückwirkend zum 1. Januar galt.