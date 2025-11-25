Eil
WAZV Saalkreis sieht Handlungsbedarf Wasser- und Abwasserzweckverband: Deshalb müssen Kunden im Saalekreis mehr zahlen
Der WAZV plant einige Großinvestitionen. Schwerpunkt ist dabei die Stadt Landsberg. Dort sind so manche Ortsvertreter aber auch verärgert über den Zweckverband.
25.11.2025, 11:51
Landsberg/MZ. - Viele Einwohner im Verbandsgebiet fühlten sich allerdings überrumpelt, als der Wasser- und Abwasserzweckverbandes Saalkreis (WAZV) schon im Mai die Gebühren für Trink-, Schmutz-, und Niederschlagswasser deutlich erhöht hat - zumal diese Erhöhung rückwirkend zum 1. Januar galt.