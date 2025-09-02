Vom Orgelsommer zum Musikherbst: Marktkirchenkantorin Anna Scholl hat eine neue Reihe aufgelegt, in der neben der Orgel auch andere Instrumente erklingen.

Was Orgelfreunde vom „Musikherbst“ in der Marktkirche erwarten können

Anna Scholl, Kantorin der Marktkirche Halle, möchte mit einer neuen Reihe musikalisch in den Herbst starten.

Halle (Saale)/MZ. - Freunde guter Orgelmusik werden sich an die langjährige Reihe „Orgelsommer“, damals vom ehemaligen Kantor Irenée Peyrot gegründet, in der Marktkirche erinnern. Nun folgt nicht nur meteorologisch auf den Sommer der Herbst, sondern auch musikalisch. Mit dem „Musikherbst“ will Anna Scholl, nach der Verabschiedung Peyrots seit reichlich einem Jahr Kantorin der Marktkirche, eine neue Veranstaltungsreihe etablieren.