  4. Neue Konzertreihe in Halle: Was Orgelfreunde vom „Musikherbst“ in der Marktkirche erwarten können

Vom Orgelsommer zum Musikherbst: Marktkirchenkantorin Anna Scholl hat eine neue Reihe aufgelegt, in der neben der Orgel auch andere Instrumente erklingen.

Von Katja Pausch 02.09.2025, 12:00
Anna Scholl, Kantorin der Marktkirche Halle, möchte mit einer neuen Reihe musikalisch in den Herbst starten. Foto: Katja Pausch

Halle (Saale)/MZ. - Freunde guter Orgelmusik werden sich an die langjährige Reihe „Orgelsommer“, damals vom ehemaligen Kantor Irenée Peyrot gegründet, in der Marktkirche erinnern. Nun folgt nicht nur meteorologisch auf den Sommer der Herbst, sondern auch musikalisch. Mit dem „Musikherbst“ will Anna Scholl, nach der Verabschiedung Peyrots seit reichlich einem Jahr Kantorin der Marktkirche, eine neue Veranstaltungsreihe etablieren.