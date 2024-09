Anna Scholl wird am Sonntag offiziell als Marktkirchenkantorin in ihr Amt eingeführt. Welche beliebte Sopranistin dann auch mitwirkt.

Marktkirche in Halle

Anna Scholl sitzt am Sonntag an beiden Orgeln der Marktkirche und es gibt ein aufwändiges Konzert.

Halle/MZ. - Ihr offenes Lachen ist ansteckend und ihre Ideen versprechen viel: Die 33-jährige Anna Scholl ist die neue Kantorin der Marktkirche. Die gebürtige Göppingerin (Baden-Württemberg) wird am Sonntag um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Marktkirche in ihr Amt offiziell eingeführt. Sie ist die Nachfolgerin von Irenée Peyrot, der 2023 sein Amt aufgegeben hat.