Halle/MZ - Drei Finnen steigen aus dem Flieger, machen sich auf nach Halle und erobern die Eishockey-Oberliga im Sturm. Das war die romantische Vorstellung im vergangenen Sommer, als die drei Kontingentspieler Eetu Elo, Eppu Karuvaara und Tomi Wilenius bei den Saale Bulls aufschlugen. In der Realität blieb von der Traumvorstellung jedoch wenig übrig: Den Plan, die drei Angreifer gemeinsam aufzubieten, verwarf Trainer Marko Raita schnell. Die Saison der Bulls endete mit einem enttäuschenden neunten Platz und dem Aus im Playoff-Achtelfinale.

Vier Verteidiger gehen

Zur neuen Saison bekommt die Mannschaft nun ein neues Gesicht. Auch das finnische Trio ist Geschichte. Wie die Bulls am Donnerstag mitteilten, werden Karuvaara und Elo, der bereits zum Ende der Hauptrunde 2023/24 nach Halle gewechselt war, den Verein verlassen. Auch die Verteidiger Moritz Schug, Erek Virch, Bryan Heinicke und Dennis Schütt sowie die Angreifer Timo Gams, Oskar Siradze und Aaron-Pelle Beslé gehören nicht dem künftigen Kader an. Wie es mit Tomi Wilenius weitergeht, ist noch offen.

Vereinzelt wäre ein Verbleib von Spielern denkbar gewesen, doch diese hatten bereits bei anderen Vereinen unterschrieben. „Es ist verständlich, dass viele frühzeitig Klarheit haben wollten und nicht die Geduld hatten. Wir hätten uns gerne mit der ein oder anderen Thematik beschäftigt“, sagt Bulls-Sportdirektor Christian Hommel.

Auch mit der Personalie Elo. „Über den Top-Scorer deiner Mannschaft solltest du nochmal nachdenken.“ Der 28-jährige Elo kam auf 27 Tore und 26 Vorlagen in 43 Spieln, konnte in Halle jedoch nicht an seine Glanzzeit bei den Bayreuth Tigers in der Oberliga Süd mit 37 Treffern als Torschützenkönig anknüpfen.

Viele Kandidaten im Blick

Verteidiger Erek Virch, der erst kurz vor den Playoffs von Rivale Icefighters Leipzig zu den Bulls gewechselt war, galt ebenfalls als ein Kandidat für einen Verbleib. „Er hat mit Herz gespielt“, sagt Hommel. Nach MZ-Informationen hat er jedoch bereits bei den Füchsen Duisburg unterschrieben. Die Abschiede von Moritz Schug und Dennis Schütt, die ihre angedachten Rollen als Abwehrsäulen nicht ausfüllen könnten, überraschen hingegen nicht. Damit gehen alle nominellen Verteidiger für die vorderen Reihe von Bord. Eine „Long-List“ für Ersatzkandidaten hat Hommel bereits in der Schublade. „Es gibt reichlich Gespräche. Wir lassen uns aber nicht treiben“, betont er.