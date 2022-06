Warum das Steintor-Varieté in Halle trotz Kritik am Auftritt von Uwe Steimle festhält

Der Auftritt des umstrittenen Kabarettisten Uwe Steimle sorgt weiter für Kritik. Varietétheater-Chef Rudenz Schramm sieht sich jedoch zu Unrecht am Pranger.

Der Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle kommt am 17. Juni nach Halle.

Halle (Saale)/MZ - Der nahende Auftritt des Kabarettisten und Schauspielers Uwe Steimle in Halle löst immer mehr Kritik am Veranstalter Steintor-Varieté aus. Vor allem Steintor-Geschäftsführer Rudenz Schramm steht im Feuer der Debatte, die am Freitag noch einmal vom Stadtverband der Linken angeheizt wurde. Schramm sitzt seit 2004 für die Linken-Fraktion