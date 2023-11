Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist schon erstaunlich, was findige Köpfe aus modernen Computerprogrammen so alles herauskitzeln können. Beim Forum zum Riebeckplatz im ehemaligen Kaufhof präsentiert die Stadt am Dienstag eine beeindruckende 3-D-Visualisierung. Die Arbeit eines Leipziger Büros ermöglicht virtuelle Rundflüge über den neuen Riebeckplatz, so wie er nach einem Umbau aussehen könnte.