Waren im Wert von fast 500 Euro gestohlen: Wer erkennt diesen Ladendieb aus Halle?

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle fahndet mit Foto nach einem Ladendieb, der Waren im Wert von 485,30 Euro gestohlen haben soll.

So habe sich die Tat bereits am 27. November 2021, gegen 14 Uhr, in einer Drogerie in der Oppiner Straße ereignet. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Verdächtigen geführt haben, hat das Amtsgericht Halle nun Bilder eine Überwachungskamera zur Fahndung freigegeben.

Personen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters machen können, werden gebeten, sich per Telefon unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.