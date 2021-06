Wahllokale in Halle geöffnet

Im Wahllokal in der IGS I in Halle läuft bisher alles ruhig.

Halle (Saale) - Seit 8 Uhr sind in Halle die 126 Wahllokale der vier Wahlkreise geöffnet, sämtliche Wahlvorstände haben ihre Arbeitsbereitschaft an den Wahlleiter gemeldet. In der Stadt treten zur Landtagswahl 32 Kandidaten an. Viele der Wähler wollten es sich nicht nehmen lassen ihre Stimme vor Ort abzugeben. „Für mich ist das einfach ein Ritual. Das gehört dazu“, sagte Paul Mohr, der mit seiner Familie zur Wahlurne kam.

Beim Bürgerentscheid lautet die Fragestellung: „Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Stadtrates Halle (Saale) zum Konzept einer weitestgehend autofreien Altstadt aufgehoben wird?“ Die Wahllokale sind heute bis 18 Uhr geöffnet. Bis 18 Uhr können auch noch Briefwahlunterlagen in die städtischen Behörden-Briefkästen eingeworfen werden. Erste Zwischenergebnisse zur Wahlbeteiligung werden gegen 14 Uhr erwartet. (mz)