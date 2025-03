Am 10. Mai findet die diesjährige Museumsnacht in Halle und Leipzig statt. Ab sofort gibt es Tickets. Was Besucher erwartet und wie viel die Karten kosten.

Am 10. Mai 2025 findet die Museumsnacht in Halle und Leipzig statt. Viele Einrichtungen bieten ein buntes Programm.

Halle/Leipzig/MZ/EI. - Am Samstag, 10. Mai, steigt in diesem Jahr die beliebte Museumsnacht, zu der die Städte Halle und Leipzig gemeinsam einladen. Und ab sofort können sich Interessierte Tickets für die Veranstaltung besorgen, wie die Stadtverwaltung Halle mitteilt. Das geht online über die Webseite www.museumsnacht-halle-leipzig.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Stadt.

Museumsnacht 2025: Veranstaltungen bis 24 Uhr

Die Museumsnacht steht unter dem Motto "Weltenbummeln". Insgesamt 88 Museen, Galerien und Sammlungen laden zu einem Abend voller Erlebnisse und neuer Impulse ein. Von 18 bis 24 Uhr wird von Geschichte über Musik bis hin zu Natur und Technik ein vielfältiges Programm geboten. Die Bandbreite der teilnehmenden Häuser reicht von großen Kunst- bis zu kleinen Spezialmuseen.

Das wird in Halle und Leipzig geboten

Mehr als 400 Veranstaltungen und Mitmachangebote bieten ein abwechslungsreiches Abendprogramm: Es warten Führungen, Konzerte, Kreativangebote, Filme und Performances. Vom Blick in das neue Saline-Museum und zu den Sternen im Planetarium Kanena, über Barock-Tänze im Händelhaus, Musik auf der Oberburg Giebichenstein des Stadtmuseums bis zu einer „Tour de Musée“ reicht das Museumsnacht-Angebot in Halle.

Die gemeinsame Museumsnacht von Halle und Leipzig zieht jährlich Tausende Besucher an. (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Zu den knapp 60 Veranstaltungen in Leipzig gehört unter anderem ein Blick hinter die Kulissen des Careroom im Grassi Museum für Völkerkunde. Im Stadtmuseum Schkeuditz kann experimentiert werden.

Die Besucherinnen und Besucher können nicht nur ihre eigene Museumsnacht nach individuellen Interessen gestalten, sondern auch aktiv an der „Museumsnacht für Alle“ teilnehmen – etwa bei der Jamsession im Stadtmuseum Halle oder im Klangraum des Schumannhauses.

Das kosten die Tickets für die Museumsnacht.

Die Eintrittspreise zur Museumsnacht bleiben stabil: 14 Euro kostet ein Vollzahler-Ticket, ermäßigte Tickets 10 Euro bzw. 7 Euro für Inhaber des Leipzig-Passes, Halle-Passes sowie der Familienpässe Sachsen und Sachsen-Anhalt. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre ist der Eintritt weiterhin frei. Sie benötigen aber dennoch ein Ticket, da es als Eintrittskarte in die Museen und von 16 Uhr bis 3 Uhr am Folgetag als Fahrkarte für die öffentlichen Nahverkehrsmittel und den S-Bahnverkehr zwischen Halle und Leipzig gilt.