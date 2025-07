In der Buchhandlung Thalia am Marktplatz von Halle geht derzeit schon um 19 Uhr das Licht aus. Was dahintersteckt.

Derzeit ist um 19 Uhr Feierabend: Die Thalia-Buchhandlung am Marktplatz hat jetzt, wie in anderen Sommern auch, verkürzt geöffnet.

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich ist die Thalia-Buchhandlung am Marktplatz eins von wenigen Geschäften in der Innenstadt von Halle, die überhaupt noch bis 20 Uhr geöffnet haben. Doch im Moment geht auch dort an Verkaufstagen schon um 19 Uhr das Licht aus. Was steckt dahinter?