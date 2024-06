Ladenschluss erst 20 Uhr? In Halle hat bis auf Lebensmittelmärkte kaum noch ein Geschäft so lange geöffnet. Warum die meisten Händler eher zusperren.

Ladenschluss vor 20 Uhr: Warum in Halle viele Geschäfte schon eher schließen

Noch nicht 20 Uhr und kaum noch Leben auf dem Boulevard: Blick in die untere Leipziger Straße

Halle (Saale)/MZ. - 18.50 Uhr. Feierabendstimmung in der unteren Leipziger Straße. Die großen Kaufhäuser von Peek&Cloppenburg und C&A schließen gleich, kleinere Geschäfte in der Nachbarschaft sind längst zu. Die Filiale der Drogeriekette Douglas zum Beispiel ist bereits ab 18 Uhr geschlossen. Ein Passant versucht vergeblich sein Glück an der Ladentür. Dort werden Kunden auf den rund um die Uhr geöffneten Onlineshop verwiesen.