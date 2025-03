Halle (Saale)/MZ. - Yuriy Kushnir wird nicht müde, sein Messe-Angebot anzupreisen. Dafür schneidet er ein Stück bunte Folie ab, zieht sie über ein Plastik-Ei und hält es mit einer Zange kurz ins gerade nicht mehr kochende Wasser. „Kein Färben mehr“, ruft er und präsentiert ein fix und fertiges Osterei. Nur, dass am Freitagvormittag kaum jemand an seinem Stand auf der halleschen Frühlingsmesse haltmacht. Seinen Optimismus will Kushnir, der mit seiner Frau ukrainisches Kunsthandwerk vertreibt, aber nicht verlieren. Wie andere auf der Doppelmesse „SaaleBau“ und „Leben&Genießen“ vertretene Aussteller setzt er darauf, dass sich viele Gäste an den Wochenendtagen einfinden, an denen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Die Thermohüllen für Osterschmuck – seit den 1960er Jahren in der Sowjetunion und bis heute in der Ukraine gefertigt – und alles, was man an seinem Stand kaufen kann, hat nach Kushnirs Überzeugung jedenfalls einen genaueren Blick verdient.

