Volles Programm - Was ist am Wochenende los in Halle?

Anlässlich der Feielichkeiten in Halle wird die Burg effektvoll in Szene gesetzt.

Halle (Saale)/MZ - Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Wiedervereinigung. Am Sonntag, 3. Oktober, ist Halle Gastgeber der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. In der Händel-Halle wird es einen Festakt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und zahlreichen Gästen aus Politik, Kultur, wirtschaft und Gesellschaft geben - unter anderem sind auch Delegationen der 16 Bundesländer zu Gast. Außerdem wird der Festtag mit vielen Veranstaltungen in der Saalestadt gefeiert. Hier eine Übersicht:

1. Oktober:

Zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle präsentiert sich die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) mit einem bunten Programm auf der Bühne des Universitätsplatzes. Der Freitag, 1. Oktober, steht im Zeichen der Ehemaligen - um 16 Uhr startet das große Alumni-Treffen der MLU auf dem Platz mit mehreren Programmpunkten und einem lockeren Get-Together.

2. Oktober:

Für Einheits-Expo-Besucher, Hallenser und Gäste bietet die Stadtmarketing Halle täglich zehn touristische Angebote - von Stadtrundgängen, Rundfahrten mit dem Halle-Hopper und der Straßenbahn sowie Turmaufstiege auf die Hausmannstürme. Der „Halle-Hopper“ ist täglich fünfmal auf Halle-Rundfahrt unterwegs, Start vom Hallmarkt (10.30, 12, 14, 15.30 und 17 Uhr). Dreimal täglich geht es auf die „Turm-Tour“ auf die Hausmannstürme (14, 15 und 16 Uhr), und an den Wochenenden können Gäste von 10 bis 18 Uhr die Hausmannstürme individuell besteigen. Zweimal täglich steht die „Altstadt-Tour: Geballte Geschichte“ auf dem Programm (11 und 13.30 Uhr) und freitags geht’s auf „Nachtschwärmer-Tour“ (am Freitag, 1. Oktober, ab 18 Uhr).

Am Samstag, 2. Oktober sowie am Sonntag, 3. Oktober, kann Halle per „Straßenbahn-Tour“ (11 und 13.30 Uhr, Start Sondergleis vorm Stadthaus) entdeckt werden. Die Dom-Tour hingegen startet immer samstags um 14 Uhr. Zum Einheitswochenende Samstag, 2. Oktober, und Sonntag, 3. Oktober, fährt der „Halle-Hopper“ auf einer Sonderroute ohne weitere Zustiegsmöglichkeiten aufgrund zeitweiser Umleitungen oder Sperrungen auf der üblichen Route. Start und Einstieg ist am Hallmarkt um 11, 13 und 15 Uhr. Halles Tourist-Information ist an dem Wochenende verlängert von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tourist-Info im Marktschlösschen, Tel.: 0345/122 99 84 oder per E-Mail an touristinfo@stadtmarketing-halle.de

Der Stadtverband der Gartenfreunde Halle lädt alle großen und kleinen Besucher zum 3. Kleingärtnertag in den Süden von Halle ein. Am Samstag, 2. Oktober, wird zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins „Vorwärts Ammendorf“, Kaiserslauterer Straße 90, ein buntes Programm geboten. Auf dem Festplatz sind Mitmachaktionen für Familien, eine Gesprächsrunde mit Politikern und ein Quiz geplant. Der hallesche Pop-Chor „Klangdusche“ präsentiert sein Repertoire. Traditioneller Höhepunkt ist das Kohlrabi-Wiegen des Vereins. Gemeinsam mit Spendern sollen zudem Bäume für die Aktion „Klima-Anlagen für Halle“ gepflanzt werden. Für das leibliche Wohl werden die Gaststätte Uschis Au(g)enblick und die Feldküche der Pension Mariba sorgen.

Zu einer öffentlichen Pflanzaktion lädt der Forstbetrieb Süd an den Petersberg. Das Waldstück dort hat bereits sehr unter den heißen und trockenen Sommern gelitten. Wer dabei mithelfen und sich für seine heimatliche Natur engagieren will, ist gern gesehen am Samstag, 2. Oktober, ab 9 Uhr, auf dem Parkplatz am Tierpark zur Baumpflanzaktion. Mitbringen sollte jeder einen stabilen Spaten oder eine waldtaugliche Pflanzhacke und wetterfeste, strapazierfähige Kleidung, insbesondere waldgeeignetes Schuhwerk. Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung im Forstbetrieb mit der teilnehmenden Personenzahl gebeten. Auch für Kinder gibt es übrigens etwas zu tun.

Anmeldungen per E-Mail forstbetrieb.sued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de

Das Deutsche Rote Kreuz präsentiert sich als einzige Hilfsorganisation und einziger Wohlfahrtsverband in Sachsen-Anhalt im Rahmen der Einheits-Expo in Halle. Unter dem Motto „Vielfalt in Einheit – Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen-Anhalt“ sind Interessierte am Sonnabend, 2. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in die Herrenstraße 20 eingeladen. Es geht unter anderem um Rettungswagen & Reanimationen, Blutdruck-Messen & Bevorratung für Notsituationen. Mit vor Ort sind Einsatzfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes, zum Beispiel ein zehn Tonnen schwerer Gerätewagen, ein Rettungswagen und ein Geräteanhänger für die Hochwasserrettung der DRK-Wasserwacht. Ein Einsatzfahrtensimulator der Landesrettungsschule der DRK- und ASB-Landesverbände Sachsen-Anhalt gibt Einblicke in rasante Blaulichtfahrten. Außerdem kommen Besucher mit ehrenamtlich Aktiven der Berg- und Wasserwacht sowie der Bereitschaften ins Gespräch. Ein Gesundheitsparcours des Jugendrotkreuz vermittelt auch den jüngeren Besuchern Wissenswertes. Ein Glücks-Workshop der Freiwilligendienste sorgt indes für Wohlbefinden. Apropos: Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher nach dem Motto „Kochen für 5.000“ mit einem originalen DRK-Eintopf aus der Gulaschkanone. Zwischendurch können die Besucher mit den DRK-Playmobil-Sets spielen. Ein Erinnerungsfoto mit großen Rotkreuz-Playmobil-Figuren ist ein Muss. Für die DRK-Räumlichkeiten in der Herrenstraße gilt die 3G-Regel. An einer Schnellteststation können sich Besucher der Einheits-Expo auch auf das Corona-Virus testen lassen.

3. Oktober:

Zum Abschluss des mehrtägigen Programms wollen am Sonntag, den 3. Oktober, Chöre, Sängerinnen und Sänger, Bands und Kapellen aller Altersgruppen ein Zeichen der Dankbarkeit für die friedliche Revolution, den Fall der Mauer und die Deutsche Einheit setzen. Dabei sind alle zum Mitsingen eingeladen. Die zentrale Veranstaltung, die live von der Initiative unter https://3oktober.org gestreamt wird, beginnt um 18.30 Uhr auf dem Uniplatz. Die Schirmherrschaft über die deutschlandweite Aktion, die zeitgleich in zahlreichen Städten stattfindet, hat der Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble, übernommen.Zum Besuch lädt am Sonntag, 3. Oktober, auch die Begegnungsstätte Deutsche Einheit - das Geburtshaus des Hallensers und Architekten der Deutschen Einheit, Hans-Dietrich-Genscher, ein. Es steht zwischen 10 und 18 Uhr für Interessierte offen. Der Freundeskreis Geburtshaus Hans-Dietrich Genscher, die Erhard-Hübener Stiftung und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit laden zum Tag der offenen Tür nach Reideburg ein. Zu besichtigen ist das Geburtshaus von Genscher mit der Dauerausstellung „Einheit in Freiheit“ mit einem Überblick über jüngere deutsche Geschichte vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, die deutsche Teilung bis hin zur Wiedervereinigung der Deutschen Staaten auf dem Weg zur Europäischen Einigung. Den Gästen stehen erfahrene Ausstellungslotsen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Gäste müssen lediglich einen Nachweis über ihre Genesung, Impfung gegen Covid 19 oder einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen (3G).

Das Genscherhaus befindet sich in Halle-Reideburg, Schönnewitzer Straße 9a, und ist mit der Straßenbahnlinie 7 und der Buslinie 29 zu erreichen. Parkplätze stehen in geringer Anzahl vor dem Objekt zur Verfügung.

Nachhaltigkeit und Live-Musik sind beim „BUNDten Herbstfest“ angesagt. Am 3. Oktober lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz, Regionalverband Halle-Saalekreis, Groß und Klein, von 11 bis 18 Uhr zum Herbstfest ins Umweltzentrum Franzigmark ein. Auf dem Nachhaltigkeitsmarkt stellen sich regionale Organisationen mit kreativen Mitmachangeboten und Infoständen vor. Dabei sind: GutAlaune, die Ökologie-Schule Halle-Franzigmark, der Unverpackt-Laden Abgefüllt, das Repair-Café Halle, der Landschaftspflegeverband Östliches Harzvorland, Gaiagames, Naturschutzbund Halle-Saalkreis, der Walddorf-Verein Halle und der Weltladen Halle. Der ansässige Reitverein Zügelfrei bietet am Nachmittag Ponyreiten für Kinder an. Die Musikband Oldschool, Liedermacher Paddy Peschke und die Musikakrobatikgruppe The Four String Company untermalen das Herbstfest musikalisch, und am Ökokiosk darf ökologisch-regional geschmaust werden. Auch bei dieser Veranstaltung gelten die 3G-Regeln. Der BUND Halle ruft dazu auf, Bus oder Fahrrad zur Anreise zu nutzen. Direkt vor Ort sind keine Parkplätze vorhanden.

Anfahrt: Die Havag hat für das Herbstfest im Umweltzentrum Franzigmark einen Sonderfahrplan für die Buslinie 35 eingerichtet. Von der Haltestelle Trotha verkehrt der Bus stündlich von 11 bis 16 Uhr.