Ab diesem Freitag, 23. August, holt die Stadt Halle wieder ihre Laternen heraus. Menschen aus ganz Mitteldeutschland feiern in der Saalestadt bis zum Sonntag das Laternenfest und dabei folgt ein Highlight dem Nächsten. Zur Freude der Besucher ist das Fest samt seines Programms komplett eintrittsfrei, obwohl die Stadt aktuell über genau diesen Punkt diskutiert.

Zu den Höhepunkten des Wochenendes zählen die zwei Bootskorsos auf der Saale am Samstag, 24. August. Auf dem Fluss findet am gleichen Tag außerdem das traditionelle Fischerstechen der Halloren statt. Die Saale ist der Mittelpunkt des Laternenfests. Dort findet zudem am Samstag ein Entenrennen für den guten Zweck statt. Um 22 Uhr am Samstag startet dann ein großes Feuerwerk, nachdem es im vergangenen Jahr ausfiel. Eine gute Aussicht auf die Raketen haben Besucher unter anderem von der Giebichensteinbrücke.

Zu einem Laternenfest dürfen natürlich auch die besagten Laternen nicht fehlen. Die Lichter sollen bei Laternenumzügen am Freitag- und Samstagabend die Dunkelheit erleuchten. Am Sonntag lockt nach mehrjähriger Pause das Brückenspringen auf der Kröllwitzbrücke. Die Bühnen Halle bieten an allen drei Tagen des Laternenfests Theater, Tanz und Musik. Mit ihrem Kulturspektakel eröffnen sie ihre auch neue Spielzeit. Zudem können Gäste auf den verschiedenen Bühnen auf der Peißnitzinsel und der Ziegelwiese diversen Musikrichtungen lauschen - egal ob Rock, Pop oder Neue Deutsche Welle.

Neben dem vollen Programm für die nächsten Tage, sorgen die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften auf dem Festplatz in Halle-Neustadt für gute Unterhaltung bei kleinen und großen Gästen. Doch wie sieht es mit den Preisen aus?

Riesenrad: für Erwachsene 6 Euro und für Kinder 4 Euro

Kinderkarussell: 2-3 Euro

Fahrgeschäfte wie Break Dancer oder Autoscooter: 4-5 Euro

Wer auf dem Laternenfest hungrig wird, findet dafür sicher eine Lösung. Die Kosten dafür hängen davon ab, wie groß der Appetit ist. Einen Eindruck, wie viel das Essen auf dem Laternenfest im Durchschnitt kostet, bekommen Besucher hier:

Bratwurst: rund 3,50 Euro

Pommes (klein): 4 Euro

Steak: zwischen 3,50 Euro und 7 Euro

Kräppelchen (klein): 4 Euro

Eis: 1,70 bis 2 Euro

Aber die Getränkeangebote haben ebenso ihren Preis wie das Essen. Hier gibt es einen kleinen Überblick:

Wasser: 3 Euro

Softdrinks (0,4-0,5l): zwischen 3 Euro und 5 Euro

Bier (0,4l): 4,50 bis 5 Euro

Die Kosten auf dem Laternenfest unterscheiden sich zwischen den Ständen und müssen nicht exakt mit den hier angegebenen Preisen übereinstimmen.