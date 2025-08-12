Im Saale-Center in Halle-Neustadt soll ein neuer Markt des Non-Food-Discounters Action eröffnen. Was das Unternehmen dazu sagt und wann der Laden öffnen könnte.

Vierte Filiale des Discounters in Halle? Das ist zum neuen Action-Markt bekannt

Im Saale-Center laufen Arbeiten für eine neue Action-Filiale.

Halle (Saale) /MZ. - Der Non-Food-Discounter „Action“ scheint eine weitere Filiale in Halle zu planen – gibt sich dazu jedoch momentan noch geheimnisvoll. Im Saale-Center in Halle-Neustadt finden derzeit Arbeiten für ein neues Geschäft statt, die die Gerüchteküche anheizen. Die Eröffnung liegt womöglich nicht allzu weit entfernt.