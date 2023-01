Vertrag mit Ärztlichem Direktor der Uniklinik wird vorzeitig verlängert

Halle (Saale)/MZ - Die Personalie soll „Kontinuität in herausfordernden Zeiten“ bringen. Wie das Universitätsklinikum in Halle mitteilt, hat der Aufsichtsrat des Krankenhauses den Vertrag des Ärztlichen Direktors und Vorsitzenden des Klinikvorstandes, Prof. Dr. med. Thomas Moesta, vorzeitig verlängert. Sein Vertrag läuft nun bis September 2029.

Moesta habe seit seinem Amtsantritt 2018 das klinische Profil der Universitätsklinik insbesondere in der Onkologie, Neurologie, aber auch in der Schlaganfall- und Altersmedizin weiter ausgebaut, heißt es in der Mitteilung. Er habe außerdem dafür gesorgt, dass sich aufsteigende Ärztinnen und Ärzte berufsbegleitend als Geschäftsführende Oberärztinnen und Oberärzte ausbilden lassen können.

Die Pandemie als große Herausforderung

Moesta selbst bewertet rückblickend vor allem die Corona-Pandemie als enorme Herausforderung. „Entsprechend dankbar bin ich, dass wir diese nun überwunden haben und nach der gemeinsamen Kraftanstrengung optimistisch auf das neue Jahr blicken können.“ Es komme nun darauf an, die Lehren aus der Pandemie umzusetzen und „die Gesundheitsversorgung im südlichen Sachsen-Anhalt zukunftssicher mit allen Partnern zu gestalten“.

Ein Herzensprojekt, dessen Grundstein er gern legen möchte, ist für ihn der Bau des sogenannten Theoretikums. Ziel ist es, durch einen zusammenhängenden Medizin-Campus am Weinberg-Campus die beiden Hauptstandorte der Universitätsmedizin – Krankenversorgung und Forschung einerseits, Lehre und Forschung andererseits – zusammenzuführen.

Lob vom Wissenschaftsminister

Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD), zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats, würdigt Moestas „starkes Engagement für eine moderne Universitätsmedizin“.

Vor seiner Zeit in Halle war der 61-Jährige Moesta Geschäftsführer der Klinikum Region Hannover GmbH. Davor arbeitete er unter anderem an der Berliner Charité und am Krebsforschungszentrum Roswell Park Cancer Institut in den USA. Thomas Moesta ist verheiratet und hat drei Töchter.