In Halle wurde seit Sonntag ein Junge vermisst. Die Polizei gab nun Entwarnung: Elias A. wurde wohlbehalten angetroffen.

In Halle hat die Polizei seit dem Wochenende nach einem vermissten Kind gesucht.

Halle (Saale) - Seit Sonntag suchte die Polizei in Halle nach Elias A. Der vermisste Junge wurde letztmalig am Sonntag gegen 6 Uhr im Bereich Rockendorfer Weg in Halle gesehen.

Nun hat sich Elias A. nach Angaben der Polizei gemeldet und konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit aufgehoben.