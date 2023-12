Schon wieder droht Mietern in Halle die Stromabschaltung, weil ein Vermieter die Rechnungen nicht begleicht. Was die Stadtwerke sagen und was alles von der Stromabschaltung betroffen sein könnte.

Halle (Saale)/MZ - Erneut fürchten Hunderte Mieter in Halle, dass ihnen der Strom abgestellt wird. Doch anstelle des Südparks wie in der Vergangenheit ist dieses Mal der Süden der Stadt betroffen. So hat die EVH in der vergangenen Woche den Mietern zweier Wohnhäuser am Rosengarten die böse Botschaft überbracht.