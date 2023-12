Gefahr im Straßenverkehr Alarmierende Studie: So oft werden in Halle rote Ampeln ignoriert

Eine ADAC-Studie in Halle hat innerhalb von drei Stunden über 100 Rotlichtverstöße an vier Kreuzungen festgestellt. Trotz der hohen Zahl an Verstößen wird die Stadt für ihre Bemühungen um Verkehrssicherheit gelobt.