Havarie unter der Hauptverkehrsader Eingebrochene Fahrbahn in Halle: Wird das Loch in der Paracelsusstraße bald geschlossen?

In Halle wird fieberhaft an der Reparatur des riesigen Lochs in der Paracelsusstraße gearbeitet. Die Stadt kündigt an, dass die Straße bald wieder freigegeben wird, trotz Herausforderungen bei den Reparaturarbeiten.