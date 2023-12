Halle (Saale)/MZ - In der Paracelsusstraße stadteinwärts, an der Kreuzung zur Äußeren Hordorfer Straße, ist am Dienstagmorgen an einer Stelle die Fahrbahn metertief eingebrochen.

Wie die Stadt mitteilt, wurde der Bereich gesichert und eine der beiden Geradeausspuren stadteinwärts sowie die beiden Linksabbiegespuren in Richtung Hermes-Gelände (Äußere Hordorfer Straße) gesperrt. Somit steht nur noch eine verbleibende Fahrspur für den Verkehr aus Trotha beziehungsweise von der B 100 in Richtung Wasserturm zur Verfügung. In Richtung Hermes-Gelände müssen Autofahrer am Wasserturm Nord wenden.

Die Reparatur des Fahrbahneinbruchs hat laut Stadt bereits begonnen und soll schnellstmöglich beendet werden. Zunächst ist die Fahrbahnsperrung bis 15. Dezember beantragt. Wie lange die Arbeiten dauern, hänge auch davon ab, wie schnell im Untergrund die genaue Ursache des Schadens lokalisiert werde.