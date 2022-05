Vereine können sich ab sofort mitten im Zentrum von Halle präsentieren

Halle (Saale) - Noch bevor es offiziell losging, war am Donnerstag schon reger Publikumsverkehr an der neuen Vereinshütte auf dem Marktplatz. Zahlreiche Passanten schauten in den Bücherkisten, die der Verein der Freunde der Stadtbibliothek dort anboten - und wurden meist fündig. „Das ist eine fantastische Initiative“, sagte die Kulturbeigeordnete Judith Marquardt, die gemeinsam mit Vereinsmitglied Wolfgang Fischer das Banner an die Hütte anbrachte. Auf Initiative des Vorsitzenden des Vereins der Freunde der Stadtbibliothek, Wolfgang Kupke, testet die Stadt nun bis August, wie das Angebot angenommen wird: Vereine können sich hier präsentieren, ihre Arbeit vorstellen und so vielleicht auch neue Mitstreiter gewinnen. 40 Vereine haben bereits Interesse bekundet. Deswegen ist die Vereinshütte auf dem Markt schon für Mai ausgebucht, Für Juni und Juli gibt es noch Termine. Die Freunde der Stadtbibliothek sind Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr vor Ort.

Bewerbung für die Nutzung über die Stadt Halle

Gemeinnützige Vereine können sich bei der Stadt für eine Nutzung der Bude bewerben unter: [email protected] Die Nutzung ist kostenfrei