Das grausame Verbrechen hatte am Reformationstag für Erschütterung gesorgt. Im Landsberger Ortsteil Sietzsch wurde ein 49-Jähriger erschlagen. Wird das Verbrechen jetzt aufgeklärt?

37-Jähriger in U-Haft: Hat Leipziger den Freund seiner Ex-Partnerin erschlagen?

Festnahme nach Verbrechen in Sietzsch

Hier wird der Tatverdächtige am Samstagmorgen am Amtsgericht Halle zum Haftrichter gebracht.

Halle (Saale)/MZ - Dreieinhalb Wochen nach dem brutalen Mord in Sietzsch bei Landsberg hat die Polizei am Freitag einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen Leipziger. Der 37-Jährige soll am Reformationstag den 49 Jahre alten Freund seiner Ex-Partnerin auf einem Feldweg erschlagen haben.