Ein 49-Jähriger aus einem Landsberger Ortsteil fällt einem Verbrechen zum Opfer. Sein Hund harrte bis zum Schluss am Tatort aus. Was die Staatsanwaltschaft und Einwohner bisher sagen.

In Landsberg wurde eine Leiche auf einem Feldweg gefunden. Die Spurensicherung vor Ort dauerte bis in die späten Abendstunden an.

Sietzsch/Landsberg/MZ - Es herrscht eine bedrückende Stimmung in den Straßen von Sietzsch, einem Ortsteil von Landsberg. Auch noch einen Tag nach Halloween baumeln an den Häusern kleine Gespenster, Türen sind mit Spinnweben verziert und Kürbisse stehen in den Einfahrten. Doch einen Grund zum Feiern hatten die Einwohner am Reformationstag nicht.