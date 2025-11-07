Die FDP-Politikerin Cornelia Pieper hat hochkarätige Gäste zum ersten Diplomatischen Salon in die Leopoldina eingeladen. Das Zukunftszentrum hat damit eine Menge zu tun.

USA und Ukraine - Top-Diplomat Wolfgang Ischinger diskutiert in Halle über internationale Krisen

Am 9. November zu Gast in Halle: Top-Diplomat und Amerika-Kenner Wolfgang Ischinger, ein Experte für Krisenzeiten.

Halle (Saale)/MZ. - Einmal Botschafterin, immer Botschafterin: Die Hallenserin Cornelia Pieper, zuletzt elf Jahre Generalkonsulin der Bundesrepublik im polnischen Danzig, denkt nicht an Ruhestand. Mit der Hans-Dietrich-Genscher-Stiftung organisiert die FDP-Politikerin erstmals den Diplomatischen Salon. Im Kaminzimmer der Leopoldina in Halle hat die 66-Jährige am 9. November ab 18 Uhr hochrangige Gäste eingeladen: Wolfgang Ischinger, langjähriger Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, und den polnischen Spitzen-Diplomaten Marek Prawda.