Welche Rolle spielte der Chef des Impfzentrums in Halle in der Impfaffäre um Bernd Wiegand?

Halle (Saale)/MZ. - Fast vier Jahre ist es her, dass sich an der Stadtspitze in Halle ein beispielloser politischer Eklat abspielte, der als „Impfaffäre“ in die Geschichte eingegangen ist. Vor kurzem ist nun ein Gerichtsurteil ergangen, das ein neues Licht auf die Geschehnisse vom Frühjahr 2021 wirft. Wer war wirklich verantwortlich und welche Rolle spielte der damalige Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos)? Die MZ fasst die Erkenntnisse des Gerichts zusammen und beantwortet die wichtigsten Fragen.