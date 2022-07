Ursache für Tod des 33-jährigen Badegastes in der Saale noch immer ungeklärt

Zwar ist noch nicht bekannt, woran der 33-Jährige Badegast in der vergangenen Woche gestorben ist, aber die Polizei ist dennoch einen Schritt weitergekommen.

Nach dem tödlichen Unfall hat die Stadt am Saalestrand ein neues Hinweisschild aufgestellt.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Badeunfall am Saalestrand vergangene Woche ist nun die Identität des Mannes geklärt, der am Freitag tot aus der Saale geborgen worden war. Wie eine Polizeisprecherin auf MZ-Nachfrage bestätigte, handelte es sich zweifelsfrei um den 33-Jährigen, der am Mittwoch vor zehn Tagen im Fluss untergetaucht und verschwunden war. Die Suche nach ihm hatte zwei Tage gedauert (die MZ berichtete).