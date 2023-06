Bombenalarm: Vor dem Uniklinikum in Halle-Kröllwitz hat am Mittwochabend ein herrenloser Koffer für Aufregung gesorgt.

Bombenalarm am Klinikum in Halle-Kröllwitz - wenig später folgt Entwarnung

Die Polizei war mit Sprengstoffspürhunden vor am Uniklinikum in Halle-Kröllwitz vorOrt.

Halle (Saale)/MZ - Am Universitätsklinikum in Halle-Kröllwitz hat am Mittwochabend ein herrenloser Koffer am Hubschrauberlandeplatz des Klinikums für Aufregung gesorgt. Es galt Bombenalarm.

Doch schon kurz darauf konnte die Polizei Entwarnung geben. Sprengstoffspürhunde hatten den Koffer untersucht und nichts Auffälliges gefunden. Nach Feststellung des Fehlalarms sind die Einsatzkräfte schließlich wieder abgerückt.