Silvester 2021 wurde ein Jugendlicher in Halle-Silberhöhe überfahren. Der Täter wurde nie gefunden. Nun führt eine Spur nach Berlin. Die MZ zeigt das mögliche Unfallauto.

Tödlicher Unfall in der Silvesternacht 2021 in Halle: Nach dem tödlichen Unfall hatten Freunde von Maximilian Kerzen aufgestellt und ein Transparent aufgehängt. Wird die Tragödie jetzt geklärt?

Halle (Saale)/MZ. - Diese Tragödie ist bis heute ungeklärt. Am Silvesterabend 2021 starb der 14-jährige Maximilian auf der Silberhöhe. Der Schüler war mit Freunden unterwegs. Als er die Freyburger Straße – offensichtlich unbemerkt von seiner Clique – überquerte, wurde er von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass Ärzte ihm nicht mehr helfen konnten. Zehn Monate suchte die Polizei den Unfallwagen und die Person, die am Steuer saß. Vergebens. Ende Oktober 2022 wurde das Verfahren eingestellt. Gibt es jetzt die entscheidende Wende?