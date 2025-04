In Halle-Neustadt ist am Montagnachmittag ein zwölfjähriger Junge unter eine Tram geraten und schwer verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen des Straßenbahn-Unfalls, sich zu melden.

Halle (Saale)/MZ. - Schwerer Unfall in Halle-Neustadt: Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr hat eine Straßenbahn der Linie 10, die auf der Magistrale in Richtung Innenstadt unterwegs war, auf Höhe der Schwimmhalle in Neustadt einen Jungen erfasst.