Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitag auf der A9 bei Großkugel, als ein Flixbus auf einen Lkw auffuhr. Mehrere Verletzte wurden gemeldet. Die Autobahn war in Richtung München für vier Stunden gesperrt.

Nach einem Unfall mit einem Flixbus auf der A9 nahe Leipzig musste die Fahrbahn bei Großkugel in Richtung Süden voll gesperrt werden.

Halle (Saale)/MZ - Auf der Autobahn A9 bei Leipzig hat es am Freitag einen schweren Unfall zwischen einem Flixbus und einem Lkw gegeben. Am Mittag war der Reisebus zwischen den Anschlussstellen Gröbers und Leipzig West (Einkaufsszentrum Nova) im Baustellenbereich auf den Lkw aufgefahren.

Flixbus bei Unfall auf A9 schwer beschädigt

Der 44 Jahre alte Fahrer sowie vier Pasagiere des Busses wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sowie eine 61 Jahre alte Passagierin mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die übrigen Fahrgäste wurden zunächst in ein nahes Hotel gebracht und konnten ihre Reise späterm it einem Ersatzbus fortsetzen, so die Beamten.

Durch die Baustelle erweist sich die Bergung der Unfallfahrzeuge als schwierig. Der Flixbus wurde im Frontbereich schwer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Die A9 war in Richtung München für mehr als vier Stunden gesperrt. Für weitere Verkehrsprobleme sorgten zwei Folgeunfälle sowie ein weiterer Zusamenstoß in Fahrtrichtung Berlin auf gleicher Höhe, so die Polizei.