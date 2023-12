Auf 7,9 Kilometer Länge saniert die Autobahn GmbH seit Frühjahr die A9 im Bereich Leipzig/Saalekreis. Der Abschnitt zwischen den Kreuzen Rippachtal und Schkeuditz ist dadurch Unfall- und Stauschwerpunkt. Jetzt soll die Baustelle verschwinden - teilweise. Auf der A38 bahnt sich derweil eine neue an.

Günthersdorf/MZ. - Die Autobahn 9 zwischen Kreuz Rippachtal und dem Schkeuditzer Kreuz war in diesem Jahr Dauergast in den Verkehrsnachrichten. Der Hauptgrund für Staus und stockenden Verkehr stellte eine Baustelle zwischen Leipzig-West und Großkugel dar, zu der sich immer wieder Behinderungen durch Unfälle in und vor dem Abschnitt gesellten. Vor Weihnachten zeichnet sich nun eine vorsichtige Entspannung der Lage ab.