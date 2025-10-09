weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Vereine sollen zahlen: „Unfair“: Stadtsportbund in Halle wehrt sich gegen Gebührenerhöhung

Vereine sollen zahlen „Unfair“: Stadtsportbund in Halle wehrt sich gegen Gebührenerhöhung

In Halle sollen Sportvereine ab dem nächsten Jahr mit einer neuen Gebühr belastet werden. Dagegen regt sich Widerstand. Ist die Berechnungsgrundlage der Stadt möglicherweise sogar rechtswidrig?

Von Jonas Nayda 09.10.2025, 08:56
Der Sportausschuss tagte am Mittwochabend im Stadthaus.
Der Sportausschuss tagte am Mittwochabend im Stadthaus. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Schwierige Zeiten kommen auf den Vereinssport in Halle zu. Der Stadtrat soll noch in diesem Jahr eine Regeländerung zur Betriebskostenbeteiligung beschließen, wodurch die Sportvereine für jede Stunde in einer städtischen Sportstätte zusätzlich zur Kasse gebeten werden.