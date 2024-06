Im Raum Halle hat es gleich mehrere Unfälle am Wochenende gegeben und das mit mehreren Verletzten. In Merseburg beißt ein Unfallfahrer einen Autobesitzer ins Bein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In Halles Stadtteil Nietleben sind am späten Samstagnachmittag zwei Kinder in der Eislebener Straße von einem Auto erfasst worden. Eines der Opfer erlitt schwere Verletzungen, das andere Kind leichte Blessuren. Sie kamen ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben sollen die neun Jahre alten Kinder plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen sein, so dass eine 68 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen nicht mehr ausweichen konnte.